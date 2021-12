O deputado federal Altineu Côrtes (PL/RJ) - Divulgação/Facebook

Publicado 10/12/2021 07:00

Os dois mandachuvas do PL do Rio, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Altineu Côrtes, presidente estadual do partido, criaram um antídoto contra mal-entendidos. Como há engraçadinhos por aí se apresentado em nome de um ou do outro, os dois estabeleceram uma linha direta. Quando têm qualquer assunto a discutir, passam a mão no telefone. Sem intermediários.