Sobrou para a deputada Tia Ju (Republicanos) presidir uma das sessões mais polêmicas da Alerj. Na quarta-feira (08), a Casa ficou sob pressão intensa de pessoas contrárias ao passaporte vacinal — ela teve que lidar com gritaria, vaias, e colegas botando o dedo na cara um do outro. "Não é bagunça. Aqui tem presidência!", disse. Na Câmara, Tânia Bastos também precisou acalmar as galerias.