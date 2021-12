Técnicos retiraram mala de viagem do sistema de drenagem - Divulgação

Técnicos retiraram mala de viagem do sistema de drenagemDivulgação

Publicado 09/12/2021 07:00

Nesta semana, os técnicos da Secretaria Municipal de Conservação se surpreenderam numa manutenção de drenagem embaixo do viaduto de Quintino, na Rua Goiás. Em meio à terra e à lama esperadas, encontraram uma... mala de viagem. Só um pé de cabra mesmo para retirar 200 kg de material. No meio do lixo, também havia um nebulizador. Neste ano, a equipe já encontrou, em vistorias, edredons, máquina de cartão, facas e, até uma Bíblia. Veja fotos abaixo: