A deputada Adriana Balthazar (Novo) - Júlia Passos / Divulgação / Alerj

A deputada Adriana Balthazar (Novo)Júlia Passos / Divulgação / Alerj

Publicado 08/12/2021 11:00

Seguindo a orientação do partido Novo, a deputada Adriana Balthazar costuma não votar nos projetos de menos peso, como títulos, honrarias e datas comemorativas. Ontem, foi a vez de a loira provar do próprio remédio: o ex-colega de legenda Alexandre Freitas foi o único a se abster do PL 5019/2021, que declara o município de Santa Maria Madalena como "Cidade das estrelas".