Câmara se prepara para doar à Saúde R$ 60 milhões economizadosDivulgação

Publicado 08/12/2021 09:00

A Câmara de Vereadores se prepara para votar nesta quarta-feira (08) dois projetos para doar R$ 60 milhões em recursos economizados pela Casa para a área de Saúde da Prefeitura do Rio. E, para garantir que o repasse possa ocorrer ainda em dezembro, os nobres farão duas sessões extraordinárias.

A pressa tem lá seus motivos. É que a Emenda Constitucional 109, aprovada este ano, acabou com uma das atividades preferidas dos parlamentares de todo o país: as sessões solenes para distribuir cheques provenientes dos fundos especiais. A partir do fim de janeiro do ano que vem, os entes financiados pelos recursos descontados automaticamente do tesouro, os duodécimos, terão que devolver o saldo remanescente ao Poder Executivo — de forma impessoal. Ou seja, a turma não só não pode mais dar qualquer palpite sobre onde o dindim será gasto, como ainda fica impedida de propagandear a economia realizada.





Assessoria definida para o Plano Diretor

A partir do ano que vem, a Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara do Rio vai contar com a assessoria técnica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) nos trabalhos de discussão sobre os rumos da cidade pelos próximos dez anos. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do colegiado, Rafael Aloisio Freitas. Fundado em 1952 e sediado no Rio, o Ibam tem como missão promover o desenvolvimento institucional da administração pública, especialmente a municipal, fortalecendo sua capacidade de formular políticas.

Engenheiro Belfort

O vereador de Belford Roxo Robson Sarmento, Amigo Binho, dá a maior honraria do município ao major da PM Helson dos Prazeres — condenado por fraude no Fundo de Saúde da corporação. O recurso corre na 5ª Câmara Criminal.

Planejamento de segurança

O programa de qualificação CapacitaRJ vai incluir em seus cursos a ferramenta ISPCidades do Instituto de Segurança Pública. São indicadores municipais de criminalidade, que podem ser usados na definição de políticas locais.

Picadinho

No domingo, o Ilhas do Rio, em parceria com o Rei e a Rainha do Mar, faz uma ação de conscientização em Copacabana, de 9h às 13h, trocando lixo eletrônico por brindes.

A Funarte lança, hoje, 19h, "E por falar em voz...", da soprano Nádia Figueiredo, no Teatro Dulcina.

Terminam na sexta-feira as inscrições para o concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha da Câmara dos Deputados.

Indicados por Aureo (SDD/RJ), os homenageados pela Comissão de Fiscalização e Transparência foram o min. Luís Roberto Barroso, o Observatório Covid-19 e Claudio Abramo.