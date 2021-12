Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, vai ser novamente municipalizado - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/12/2021 18:19

O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes vai voltar a ser administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, que chegou a ser responsável pela unidade durante parte do ano passado. O anúncio oficial será feito na quarta-feira (08), dia em um dos 15 (!) compromissos do governador Cláudio Castro ao lado do prefeito Washington Reis (MDB).



Mas é melhor a dupla se preparar: funcionários estão preparando uma manifestação contrária. Alguns médicos, inclusive, dizem que não vão continuar trabalhando caso a municipalização se concretize.

Depois que acabou a co-gestão, no ano passado, o hospital de Saracuruna ficou sob o comando da Organização Mahatma Gandhi — que atrasou salários e deixou de pagar benefícios aos funcionários. Desde o dia 25 de outubro, no entanto, a OS foi substituída pela Ideas.

Segundo a prefeitura de Caxias, se houver multa a pagar à organização, "a mesma será de responsabilidade do Governo do Estado". A Secretaria de Saúde não respondeu ao questionamento da coluna.

"A prefeitura ressalta que, durante o período em que ficou à frente do hospital, cumpriu com todos os compromissos estabelecidos com os funcionários e manteve a unidade em pleno funcionamento, reativando leitos e áreas fundamentais, como os Centros de Terapia Intensiva, reformando e realizando a manutenção periódica da infraestrutura do hospital", diz a administração municipal.