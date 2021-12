Conta de gás deve ficar mais cara - Reprodução de internet

Publicado 07/12/2021 07:00

Como se costuma dizer, não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Em reunião ontem com a Câmara de Alimentos e Agronegócios da Firjan, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), disse que a Petrobras já avisou à concessionária Naturgy sobre o aumento do preço do gás fornecido pela estatal. A dolorosa é de espantosos 200%. Para o deputado, a política de preços da petroleira vai na contramão do desenvolvimento do país, e pode inviabilizar a retomada da economia.