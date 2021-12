Raízes da árvore na Glória foram cimentadas - Reprodução

Raízes da árvore na Glória foram cimentadasReprodução

Publicado 04/12/2021 19:38 | Atualizado 04/12/2021 19:38

Algum mal intencionado simplesmente concretou as raízes de uma árvore na Rua Hermenegildo de Barros, na Glória. O 1746 da Prefeitura do Rio já recebeu pelo menos duas denúncias do caso, que podem acabar resultando na perda de uma área de sombra. Em um grupo de moradores do bairro, as críticas correm soltas, inclusive com a sugestão de "pegar uma marreta" e "detonar o cimento".

Falando em descaso — ou pior — com a natureza da cidade, desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recebeu 1.431 denúncias pedindo que a poda de árvores fosse fiscalizada pela Patrulha Ambiental. Do total, 17% dos casos não foram considerados irregulares e 12% ainda seguem abertos. Mais da metade (56%) é classificada "com solução" ou "com providência". Neste ano, a pasta passou a contar com 40 guardas ambientais só na Patrulha — em 2020, eram vinculados à Guarda Municipal.