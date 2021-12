PTB fluminense se reúne com a presidente nacional, Graciela Nienov - Divulgação

Publicado 04/12/2021 07:00

Ontem, o PTB fluminense se reuniu com a nova presidente nacional, Graciela Nienov, braço direito de Roberto Jefferson. E quem estava lá? A 01 de Bolsonaro na Assembleia Legislativa, Alana Passos. A família presidencial selou o casamento com o PL, mas a tropa de choque não vai se concentrar apenas em um partido — e a paraquedista já está com aliança de compromisso para tentar se reeleger pela sigla que leva o trabalhismo no nome. Aliás, a legenda também está de olho em Daniel Silveira, para uma nominata federal com Renato Zaca e Marcus Vinícius.