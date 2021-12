Formatura dos cadetes do Corpo de Bombeiros - Divulgação

Publicado 02/12/2021 16:17

A formatura dos cadetes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (2 ), contou com as presenças dos presidentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), desembargador Messod Azulay Neto, do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, e da primeira-dama, Analine Castro.



Diante do trio ilustre, o secretário dos Bombeiros e de Defesa Civil, Leandro Monteiro, não teve dúvida: passou o comando da cerimônia aos três.