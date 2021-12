Reunião da comissão do Plano Diretor - Divulgação

Publicado 02/12/2021 08:00

Os vereadores da comissão do Plano Diretor bateram o martelo: a partir do ano que vem, pretendem realizar no mínimo 16 audiências públicas territoriais. E diferentemente do que aconteceu em 2011, o pessoal quer fazer vários desses encontros fora da Câmara — pelo menos uma em cada uma das cinco áreas de planejamento. Os detalhes foram discutidos em uma reunião entre o colegiado presidido por Rafael Aloisio Freitas e a promotora de justiça Patrícia Gabal, que pediu mais participação popular.