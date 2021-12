O deputado licenciado Doutor Serginho - Divulgação

O deputado licenciado Doutor SerginhoDivulgação

Publicado 01/12/2021 07:00

Os estaduais Anderson Moraes e Doutor Serginho chegaram ao PL com tapete vermelho. Os dois integrantes da tropa de choque de Jair Bolsonaro acompanharam o evento de filiação em Brasília, e, de lá, saíram para um convescote com a cúpula fluminense do partido. No almoço, estavam o presidente estadual Altineu Côrtes, o senador Romário, a federal Soraya Santos e o vice prefeito Nilton Caldeira, além da ministra Flávia Arruda. Vale lembrar que Serginho está licenciado, tocando a secretaria de Ciência e Tecnologia.