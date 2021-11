O órgão estava na estrutura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência, mas agora migra para o ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agênci

O órgão estava na estrutura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência, mas agora migra para o ministério da Mulher, da Família e dos Direitos HumanosFabio Rodrigues-Pozzebom/Agênci

Publicado 30/11/2021 07:00

Está na pauta desta semana da Câmara uma proposta do vereador Alexandre Isquierdo (DEM) para conceder à ministra da Família, Damares Alves, o título de Cidadã Honorária do Município do Rio. A justificativa do projeto ressalta a atuação da bacharel em Direito em Sergipe, seus 20 anos no Congresso Nacional... mas não diz nada sobre a relação da política com a Baía de Guanabara.