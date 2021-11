Servidores de segurança pública se reúnem em ato na Alerj - Fabio Costa/Agência O Dia

Servidores de segurança pública se reúnem em ato na Alerj Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 28/11/2021 06:50

Tem gente antevendo confusão em março de 2022 — quando abre a janela partidária, para deputados poderem trocar de casa antes de se lançarem à reeleição. Integrantes da base de Cláudio Castro (PL) com votação mais modesta vão precisar buscar águas mais rasas, onde não precisarão competir com peixes grandes. Mas os donos dos aquários reclamam que as trutas chegam com pose de salmão — quando, na verdade, vão é espantar o cardume de peixinhos ornamentais necessários para atingir o quociente eleitoral.