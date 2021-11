Vereador Luiz Ramos Filho - Daniel Castelo Branco

Vereador Luiz Ramos FilhoDaniel Castelo Branco

Publicado 26/11/2021 11:00

Luiz Ramos Filho (PMN) é o mais novo a lançar o próprio nome na disputadíssima corrida pelo Senado. O vereador sabe que as chances de conseguir um lugar no céu dos políticos é muito baixa, mas quer aproveitar a plataforma para colocar a causa animal em pauta. Ele é filho do ex-deputado Luiz Carlos Ramos, assessor de Eduardo Paes e articulador da nominata do PSD.