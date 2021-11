Casas populares serão construídas no bairro Freitas Soares - Divulgação/PMPR

Publicado 26/11/2021 08:00

Vem aí um turbilhão de editais pelo estado do Rio afora, com pequenas obras daquelas que calam fundo no coração dos eleitores. Um decreto publicado este mês formalizou a parceria entre a Secretaria de Obras e a de Cidades para botar na rua o programa Governo Presente nas Cidades. São convênios para entregar mimos como asfalto, pontes, quadras esportivas e revitalização. Só na resolução conjunta das duas pastas, há um anexo com 363 intervenções.