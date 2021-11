José Bonifácio literalmente veste a camisa do Peró - Foto de leitor

José Bonifácio literalmente veste a camisa do PeróFoto de leitor

Publicado 26/11/2021 07:00

Depois de a Praia do Peró ser ignorada no vídeo institucional de comemoração dos 406 anos de Cabo Frio, o prefeito José Bonifácio (PDT) fez um aceno à população local. Ontem, ele compareceu à cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul — selo internacional que garante a qualidade ambiental da área — e fez um pedido formal de desculpas. No discurso, botou o descuido na conta da equipe de comunicação. E garantiu que está aberto a críticas, mesmo as mais ferinas: "os ombros e as costas estão calejados".

Apesar da gafe, Bonifácio foi bem recebido pelos cabofrienses — e literalmente vestiu a camisa do local. Ele foi presenteado com uma camiseta da campanha "Somos todos Peró", e fez questão de usar a peça.

Ao fim e ao cabo — com o perdão do trocadilho —, a paz voltou a reinar. Mas ele voltou para casa com uma lista de reivindicações dos moradores: reforço da fiscalização com a recondução dos demitidos; telefone de emergência para os banhistas acionarem a fiscalização; reforma da Praça do Moinho; e, volta do projeto Bike Orla (patrulhamento feito por guardas em bicicletas). O prefeito prometeu estudar as possibilidades.