Cláudio Castro é governador do Rio - Rafael Campos

Cláudio Castro é governador do RioRafael Campos

Publicado 25/11/2021 14:21

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai pessoalmente à Alerj, na tarde desta quinta-feira (25), entregar o projeto da Lei Orgânica da Polícia Civil do estado. Demanda antiga da categoria, a proposta visa melhorar a estrutura e o funcionamento da instituição.

Quem acompanha Castro na missão é o secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski.

A Lei Orgânica da Sepol elenca diretrizes de direitos, deveres, benefícios e demais atribuições da Polícia Civil. É como se fosse uma Constituição.

Alguns dos eixos presentes na proposta são: o fortalecimento da controladoria interna como promessa de melhor gestão, valorização da área de perícia criminal (que ganha uma subsecretaria), racionalização de promoções dentro da instituição e modernização do setor correicional (com novas práticas no PAD — Processo Administrativo Disciplinar).

Na Lei, também está incluída a despolitização da Polícia Civil e valorização da atuação técnica da polícia.