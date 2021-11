Discussão acalorada entre Capitão Nelson e Glauber Poubel - Reprodução / redes sociais

Publicado 25/11/2021 07:00

A rixa entre Glauber Poubel (PSD) e o prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL), ficou ainda mais feia. Enquanto o vereador fazia mais uma de suas inspeções, desta vez na Secretaria de Saúde, o próprio alcaide apareceu para peitar o parlamentar. E ainda anunciou a demissão dos servidores que permitiram sua entrada. Todo o quiproquó — claro! — foi devidamente publicado nas redes sociais.

Durante as eleições, o irmão do deputado Filippe Poubel (PSL) apoiou a candidatura do capitão da PM e ex-vereador, mas a coisa desandou depois do início do governo. Dimas Gadelha, derrotado em 2020, ironizou o desentendimento entre os ex-aliados:

"O que ninguém conta é que o verdadeiro motivo desta briga é por mais cargos, mais espaços nos serviços públicos e mais poder. Pior é ver o atual prefeito, que foi vereador por quase duas décadas, e nunca fiscalizou nada nem ninguém, tentando esconder da população a verdadeira face do seu governo", escreveu o secretário de Gestão de Maricá.

