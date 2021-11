Marcelo Freixo, do PSB, é deputado federal - Divulgação/Câmara dos Deputados

Marcelo Freixo, do PSB, é deputado federalDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 24/11/2021 07:00

Quem está habituado ao conteúdo das redes sociais de Marcelo Freixo (PSB) estranhou: enquanto choviam posts de seus ex-colegas do PSOL criticando a ação policial que resultou em oito mortes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o deputado adotou um cauteloso silêncio e não tocou no assunto em seus perfis. O movimento é interpretado como efeito da pré-campanha ao governo do Rio, em um esforço para se tornar mais palatável a conservadores.