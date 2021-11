Visita guiada pelo Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 23/11/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Turismo e o Theatro Municipal assinaram, na segunda-feira (22), um termo de cooperação, reforçando o elo entre as áreas. A ideia é abrir as portas do belo edifício da Cinelândia a cariocas em situação de vulnerabilidade, oferecendo gratuidade nas visitas guiadas — que custam R$ 20. A negociação também inclui a possibilidade de disponibilizar ingressos.

“Grande parte da população carioca não conhece os principais pontos turísticos da cidade. A Secretaria de Turismo tem o dever de cuidar o setor não apenas para o visitante que chega para conhecer o Rio de Janeiro, mas também mostrar esse mesmo Rio para os próprios cariocas", diz o secretário Bruno Kazuhiro.

“Abrir as portas do centenário prédio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro para a população carioca, através dessa parceria com Secretaria Municipal de Turismo, confirma nossa missão de democratizar o acesso ao público, reforçando o elo entre cultura e turismo”, comemora a presidente do espaço estadual, Clara Paulino.

Veja abaixo mais fotos da visita guiada pelo teatro.