Concurso Árvores do Rio já recebeu mais de 150 fotos - Divulgação/ Fundação Parques e Jardins

Publicado 22/11/2021 17:50

O concurso de fotografia digital Árvores do Rio, lançado na semana passada, pela Fundação Parques e Jardins, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, caiu no gosto das redes sociais.



Em menos de uma semana, já recebeu mais de 150 fotos. Até o dia 15/12, a expectativa é ultrapassar 500 inscrições.



É uma foto mais bonita que a outra de diferentes espécies do patrimônio verde carioca. São imagens capturadas por toda a cidade: Lagoa, Aterro do Flamengo, Alto da Boa Vista, Parque Chico Mendes, Guaratiba, e muito mais.



Para participar, basta postar no Instagram a foto da árvore preferida no Rio e marcar a hashtag #arvoresdoRio21.



A foto com maior número de likes, até 15/12, será a vencedora desta disputa, e as 21 mais curtidas vão ser convidadas para uma exposição organizada pela Fundação. O resultado sai no dia 16/12.



Veja, abaixo, algumas imagens participantes: