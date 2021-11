O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL) - Divulgação

O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL)Divulgação

Publicado 20/11/2021 12:00

Ao lançar seu programa de governo no Museu do Amanhã, o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, não resistiu a uma provocação a Eduardo Paes: ele quer deixar o Parque Madureira "com vergonha". Além de levar equipamentos públicos, como clínicas da família e praças esportivas, aos 16 bairros da cidade, o planejamento inclui uma ciclovia de 10,5 km cortando a cidade. A ideia é usar o dindim que pingou com a venda da Cedae, além de passar o chapéu em Brasília.