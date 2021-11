Lindbergh Farias - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/11/2021 07:00

O vereador Lindbergh Farias (PT) botou numa planilha quantas famílias no estado do Rio recebiam o auxílio emergencial e quantas são beneficiárias do Auxílio Brasil. Os números o deixaram preocupado: só na capital, são 1 milhão de cadastros a menos no polêmico sucessor do Bolsa Família — pessoas que podem se ver desamparadas. "Vai ser o pior fim de ano da história do Brasil", teme.

O parlamentar, que propõe a criação de um benefício municipal, falou sobre o assunto em suas redes sociais. Veja abaixo: