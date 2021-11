Prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, visita Maricá de Fabiano Horta - Divulgação

Publicado 19/11/2021 16:28

Nesta sexta-feira (19), o prefeito de Belford Roxo Wagner Carneiro atravessou a ponte e fez uma visitinha à Maricá de Fabiano Horta (PT). O presidente estadual do PSL foi conhecer de perto os projetos da região, como a moeda social Mumbuca e as bicicletas vermelhinhas gratuitas — além de, claro, levar um dedo de prosa sobre os rumos de 2022.

Vale lembrar que o futuro União Brasil (fusão do PSL com o DEM) selou o apoio ao governo de Cláudio Castro (PL) em um jantar no Palácio Laranjeiras, no início deste mês.

Isso não impede a alta cúpula do PT de manter conversas animadas sobre um projeto de recuperação do estado — e buscar a ampliação do palanque do ex-presidente Lula no estado do Rio.

Aliás, em breve a turma de Maricá vai retribuir a gentileza e baixar em Belford Roxo.