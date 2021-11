Roberto Jefferson - Valter Campanato/Agência Brasil

As trocas de promessas do presidente Jair Bolsonaro ora com o PL, ora com o PP, fizeram com que gente nos bastidores apostasse no fim do PTB de Roberto Jefferson depois da apuração das urnas eletrônicas de 2022. Afinal, ao escancarar as portas à família presidencial e seus seguidores, o partido acabou perdendo quadros — e agora precisa correr atrás da nominata. A legenda, no entanto, garante ter refeito as metas. Em vez dos sonhados 40 deputados federais, a estratégia é eleger em algo em torno de 15, um crescimento de 50% em relação ao resultado de 2018. Atuando como linha acessória do bolsonarismo, o partido espera arregimentar parlamentares peso-médio, que não terão cacife para acompanhar o clã em seu destino final.

Da prisão, Roberto Jefferson convocou uma convenção para o dia 30, antecipando o fim do mandato. A estratégia é dois por um: afastar o PTB de sua pendenga com o STF e pacificar a disputa entre Cristiane Brasil e Graciela Nienov.

Parabéns de lei, Tia Surica!

Tia Surica ganhou um presentão e tanto de aniversário nesta quarta (17), quando fez 81 anos! É que sua famosa feijoada virou Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro, como manda a lei n° 9459, sancionada nesta quarta-feira.

1746 presencial na Gávea

Hoje, estaciona na comemoração dos 51 anos do Planetário da Gávea a van do 1746 Na Pista . O programa tenta recuperar o prestígio de outrora, levando a central aos bairros para ouvir os moradores e dar retorno sobre as solicitações.

Mulheres em alta... nem tanto

Agora, 19 das 63 cadeiras (30%) das subseções da OAB RJ serão ocupadas por mulheres — um leve crescimento em relação ao pleito anterior, quando foram 15 vitoriosas. As mais votadas são de Santo Antônio de Pádua (94,95%), Porciúncula (91,80%) e Rio Claro (91,67%). A eleição também escolheu a nova Diretoria, membros do Conselho Seccional, representantes do Conselho Federal e presidentes. O aumento — tímido — é uma conquista, mas há um longo caminho.

Picadinho

Hoje tem audiência das comissões de Defesa de Direitos Humanos, Assuntos da Criança e de Educação sobre prioridade na investigação de homicídio.

Nas sextas-feiras pré-Enem, às 14h, a Rede Elite oferece aulões online para ajudar na preparação para a prova.

Estreia amanhã, no Teatro II do CCBB, "Pá de Cal (Ray-lux)", com dramaturgia de Jô Bilac e direção de Paulo Verlings.

Na segunda (22), Carlos Alberto Serpa lança livro sobre os 10 anos do Centro Cultural Cesgranrio, com depoimentos de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, entre outros.

A vida de um marido de tiktoker — e político

Politica - Evento Conselho da Cidade, no Palacio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Na foto, Pedro Paulo, secretario municipal de fazenda e planejamento..Reginaldo Pimenta

A esposa tiktoker de Pedro Paulo anda roubando a cena na internet... e nas ruas também. O secretário chegou a ser abordado por pessoas que não queriam falar com ele, e sim entregar bilhetinhos carinhosos para Tati Infante. Com quase 700 mil seguidores no aplicativo, ela faz sucesso com suas brincadeiras — que, vez ou outra, incluem pegadinhas com o chefe da Fazenda carioca.

Das redes para a briga pela terceira via

O deputado federal André Janones (Avante/MG) veio ao Rio de Janeiro para lançar sua pré-candidatura à presidência. Apesar de ter números até mais favoráveis do que os do senador Rodrigo Pacheco no estado natal, a escolha é porque o diretório fluminense foi o primeiro a defender um nome próprio na principal corrida de 2022. Alçado à fama na greve dos caminhoneiros de 2018, Janones aposta em converter a popularidade nas redes em votos: uma de suas lives teve mais visualizações do que Marília Mendonça.