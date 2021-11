Frejat e Roberto Menescal convocam manifestação contra construção no Parque da Catacumba e prefeitura rebate - Divulgação

Frejat e Roberto Menescal convocam manifestação contra construção no Parque da Catacumba e prefeitura rebateDivulgação

Publicado 18/11/2021 13:22

O compositor Roberto Menescal e o músico Frejat divulgaram vídeos, convocando o público para uma manifestação na Lagoa, em dezembro, contra a construção de um condomínio na área de proteção do Parque da Catacumba.



Mas no início da tarde desta quinta-feira (18), o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) se pronunciou, nas redes sociais, dizendo que, na verdade, o município não autorizou a construção no Parque.



Ele publicou um vídeo do secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, afirmando que o licenciamento do empreendimento foi negado.



Na mesma postagem, o prefeito incluiu os vídeos da convocação feita pelos artistas para explicar a situação.



Ainda na legenda do post, Paes garantiu que “a única coisa que já está autorizado no parque da Catacumba é uma obra da GeoRio para a contenção de uma encosta que deslizou em 2019 e o Bispo obviamente não consertou”, aproveitando para alfinetar seu antecessor.



Veja, abaixo, a publicação: