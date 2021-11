Material com campanha pode ser apreendido e o local interditado - Divulgação / TRE-RJ

Material com campanha pode ser apreendido e o local interditadoDivulgação / TRE-RJ

Publicado 19/11/2021 15:53

Uma acusação de incluir mulheres na nominata apenas para cumprir as cotas de gênero — as famosas "laranjas de saias" — está dando dor de cabeça ao partido Republicanos de São Fidélis, no Norte Fluminense. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmou a cassação dos registros de todo mundo, além de anular os votos recebidos pela legenda no pleito de 2020.

Com isso, o vereador eleito Jonathas Silva de Souza foi condenado à perda do mandato — bem como os suplentes Renan de Souza Teixeira e Thiago Dias da Silva. A sentença inclui também a inelegibilidade de quatro pessoas por oito anos — incluindo as moças. Ainda cabe recurso ao TSE.

A chapa já havia sido cassada pela 35ª Zona Eleitoral (São Fidélis), por uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). A justificativa dizia que que a conduta dos políticos prejudicou a disputa eleitoral, ao desrespeitar o princípio da igualdade entre candidatos.

Os réus recorreram ao TRE, alegando falta de provas de fraude no registro das candidatas. A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) alega que as irregularidades estavam provadas e detalhadas na sentença da primeira instância. Das cinco candidatas do Republicanos registradas, três não tiveram nenhum voto.