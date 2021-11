Fechado desde o primeiro semestre, Amarelinho da Cinelândia voltará no próximo dia 20 - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 19/11/2021 12:05

O Amarelinho da Cinelândia, que vinha deixando os boêmios do Centro do Rio com saudades, terá uma singela — mas significativa — novidade ao reabrir as portas neste sábado (20).

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade resolveu gravar na tradicional plaquinha azul a importância do Amarelinho para o coração do carioca. O botequim, que é testemunha das histórias do Centro do Rio, agora, oficialmente, faz parte do Circuito dos Botequins do Patrimônio Cultural.

Placa inclui Amarelinho no circuito de botequins do patrimônio cultural do Rio Reprodução