Novo contrato para coleta de lixo em Japeri custa quase o dobro do anteriorImagem de internet

Publicado 20/11/2021 09:00

O vereador de Japeri Tiago Careca (PSC) perdeu os cabelos que não tem ao passar a lupa no Diário Oficial da cidade, e descobrir que a prefeitura fechou um contrato emergencial para a coleta de lixo domiciliar por quase R$ 10 milhões ao longo de um ano — um custo mensal de R$ 828 mil. Em maio deste ano, outro emergencial foi fechado pela administração de Fernanda Ontiveros (PDT) pelo mesmo serviço — pagando R$ 432 mil. Na ocasião, a economia de R$ 60 mil mensais em relação ao contrato anterior foi inclusive comemorada no site oficial.

Em resposta à coluna, a prefeitura diz que "se verificou a necessidade de adequação dos serviços à atual realidade", e que o desembolso — praticamente o dobro de antes! — é uma estimativa. "Os valores praticados estavam fora da realidade, além de terem sido acrescidos mais equipamentos ao efetivo operacional". Tiago Careca vai pedir ao Tribunal de Contas do Estado uma inspeção do contrato.





As voltas que dá a Terra de Arariboia

O novo diretor de planejamento e captação de recursos da Emusa, estatal de Niterói, é Deuler da Rocha Gonçalves Neto. Para quem tem a sensação de já ter visto o nome antes, o rapaz é filho do candidato do PSL derrotado por Axel Grael (PDT) em 2020. A empresa diz que o administrador, formado pela UFF, tem experiência no setor privado e a qualificação necessária. Em tempo: bolsonaristas raiz, liderados pelo deputado e ex-vereador Carlos Jordy (PSL), não apoiaram Deuler na época, e sim Allan Lyra (PTC).

Festa no Andaraí

A primeira advogada negra eleita para integrar a diretoria da OAB-RJ, Mônica Alexandre dos Santos recebe hoje, Dia da Consciência Negra, o Troféu Amigo do Renascença Clube 70 anos, na sede do clube, no Andaraí.

Sinal verde para urnas de Itatiaia

O ministro do STF Ricardo Lewandowski cassou uma liminar concedida por ele mesmo, que impedia eleições suplementares em Itatiaia. Mas o problema é o calendário: já não há tempo hábil para o pleito ocorrer em 2021.

Picadinho

O projeto Arte Gerando Renda, no Caju, retoma as atividades presenciais e oferece 300 vagas em oficinas gratuitas, como fantasias, maquiagem, e tranças afro.

O festival Viva Zumbi acontece hoje, a partir das 10h, na Concha Acústica de Niterói, com várias atrações e feijoada.

Brasilcap, empresa de capitalização do grupo BB Seguros, lança campanha publicitária que anuncia sorteio recorde do Ourocap.

Além das atrações culturais, o ÀWA - Festival Sesc da Cultura Negra — oferece aulas gratuitas e online, além de uma vivência com o compositor e designer Evandro Fióti.