O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) está mobilizando a Comissão de Fiscalização e Controle e Finanças da Câmara dos Deputados para inspecionar alguns hospitais federais do Rio, onde há denúncias de domínio por milícias. O líder do MBL tem inclusive articulado a participação da Polícia Federal — mas está tendo dificuldade dentro de casa: boa parte dos colegas tem declinado do convite para participar da ofensiva. Afinal, muitos são governistas e não querem arriscar um desgaste com os responsáveis por indicações nas unidades.