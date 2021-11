O atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT) - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 23/11/2021 09:00

Na Carioca, o clima de campanha já começou. Mas não apenas pela renovação dos mandatos ou por voos mais altos para quem sonha com a capital federal. Já tem deputado estadual pensando é... na presidência da Assembleia Legislativa. A antecipação da disputa — que, oficialmente, só terá sinal verde depois que as urnas do ano que vem forem contabilizadas — tem dois motivos. Por um lado, o atual dono da melhor vista do Alerjão, André Ceciliano (PT), é um dos principais nomes na boca da política quando o assunto é o Senado. E, por outro, o STF já deixou claro que reeleições a perder de vista — como as que beneficiaram Jorge Picciani — são incompatíveis com a Constituição.

Já há quatro competidores na pista: Tia Ju (Republicanos), com ímpeto de ocupar espaços; o atual 1º vice-presidente, Jair Bittencourt (PP); e o secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar (SDD). Márcio Canella (PSL) desconversa sobre o assunto — mas corre por fora.

Nem tão acessível

O prédio novo da Alerj tem piso tátil, em alto-relevo, para orientar os cegos. Já os elevadores deixam a desejar: só um (às vezes) diz o andar, e a maioria não têm sinal sonoro. As informações ficam disponíveis... num painel luminoso.

Imprensa histórica da Baixada

Na terça-feira (30), a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu homenageia Silvino Hipólito de Azeredo (1859-1939), fundador do Correio da Lavoura — o jornal mais antigo em atividade na Baixada Fluminense.

Picadinho

Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio, e Marcos Saceanu, presidente da Ademi, debatem hoje, online, oportunidades da área de proptechs e construtechs.

Amanhã, às 19h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, a Bang Filmes & Produções exibe, gratuito, o filme "Caminho do Mar".

Esta é a última semana para ver a peça "Ana e a tal felicidade", inspirada no livro de Cris Pimentel, no Teatro Sérgio Porto.

Hoje, a escritora Isa Colli, lança o livro "Tulipa Glória e sua amiga Vitória", em parceria com o instituto Ronald McDonald, em live no canal da Colli Books.