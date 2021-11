A presidente do PRTB, Aldinéa Fidelix, convidou o presidente fluminense Antônio Carlos dos Santos para assumir a articulação nacional do partido. O principal entusiasta da candidatura de Hamilton Mourão ao governo do Rio quer atrair deputados federais, estaduais e senadores do campo da direita mostrando a legenda como um porto seguro. Leia-se: sem escândalos ou disputas fratricidas. Aliás, tem gente vendo nas recentes movimentações do general o dedo do clã Bolsonaro, para deixar a família com mais opções em seu reduto.