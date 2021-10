O vice-presidente Hamilton Mourão faz mistério sobre candidatura - Isac Nóbrega/PR

O vice-presidente Hamilton Mourão faz mistério sobre candidaturaIsac Nóbrega/PR

Publicado 27/10/2021 06:50

O vice-presidente Hamilton Mourão só vai anunciar sua decisão em relação à participação nas urnas de 2022 em março do ano que vem. E, trabalhando em conjunto com o general, o PRTB do Rio está empenhado em crescer no estado, inaugurando diretórios, para alavancar uma possível candidatura. Se ao Senado ou ao Governo, só o tempo dirá. Mas o partido está animado — e querendo esticar a corda até o final. Por enquanto, todas as agendas e conversas seguem guardadas a sete chaves.