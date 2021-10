Prefeitura do Rio de Janeiro - Prefeitura

Publicado 26/10/2021 14:26

Uma decisão liminar da Justiça suspendeu a licitação de publicidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, marcada para o próximo dia 4. O edital prevê gastos de até R$ 252 milhões em dois anos.

No documento, o desembargador Fábio Uchôa, da 26ª Câmara Cível, justifica a liminar por “risco de lesão grave ou de difícil reparação no que tange ao pedido de suspensão da decisão”.

Na ação apresentada por Pedro Duarte (Novo), com parecer favorável do MP, o vereador argumenta que a verba destinada às ações publicitárias desrespeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. A decisão não é definitiva.