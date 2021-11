Tentativa de matar árvore preocupa moradores de Botafogo - Reprodução/Associação de Moradores de Botafogo

Publicado 24/11/2021 15:28

Na semana passada, um corte no caule de uma árvore em frente à Cobal, em Botafogo, chamou a atenção da Associação de Moradores do bairro e teve alta repercussão na internet.

Ao saber disso, o líder do Projeto Reflorestamento Urbano da Zona Sul, José Guimarães, foi até o local e fez um curativo (preenchendo o buraco na árvore com barro, umedecendo e colocando um pano), para reverter a tentativa de matar a espécie.

O coordenador do projeto explica que “quando a pessoa corta ao redor da árvore, impede o fluxo de seiva, que sobe e desce, tem o processo químico da fotossíntese, vai até as raízes, tem um ciclo, que fica interrompido”. Com isso, em poucos meses, a árvore acaba morrendo.

Antes desse episódio, inclusive, Guimarães já havia feito esse procedimento em outras árvores de Botafogo e Santa Teresa.