Um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro é composto pela Enseada de Botafogo com o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Daniel Castelo Branco

Dos 22 municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Rio, mais da metade está com o Plano Diretor em atraso. "O instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana", na definição do Estatuto das Cidades, deve ser revisto a cada dez anos — mas Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Seropédica, Cachoeira de Macacu, Maricá, Paracambi, Rio Bonito e Tanguá estão voando às cegas há mais de cinco anos.

O levantamento faz parte do Relatório de Monitoramento Agenda Rio 2030, nova publicação da Casa Fluminense. A organização, que debate políticas públicas para a redução das desigualdades, também chama atenção para outro ponto que anda muito a desejar no nosso entorno: dez anos após a sanção da Lei de Acesso à Informação, Duque de Caxias, São Gonçalo, Guapimirim, Itaboraí e Tanguá ainda não possuem solicitação de informação via portal de transparência. O relatório completo será lançado hoje.





Recorde histórico na Unesco

Hoje, às 17h, a Unesco e o Instituto Humanize lançam uma edição impressa comemorativa da coleção História Geral da África, em português. Entre as publicações da organização, esta é a com o maior número de downloads: 1,5 milhão.





Ação Acessibilidade

Nos últimos quatro meses, o Detro aplicou 41 multas em ações para verificar a acessibilidade nos ônibus intermunicipais do RJ. A "Ação Acessibilidade" foi a 15 terminais e, ainda em 2021, vai à Barra Mansa e Volta Redonda.

Picadinho

O Fórum Ipanema lança este mês o "Selo Social" com a doação de brinquedos para o Solar Meninos de Luz e o projeto "Bag do Bem", de dezembro a março do ano que vem.

Niterói decretou luto oficial de três dias pela morte de Ivan Galindo, um dos homens mais fortes do governo Cesar Maia.

A quarta edição do Tack Festival, com palestras e oficinas online e gratuitas sobre tecnologia e inovação vai só até amanhã.

O ex-deputado Eduardo Cunha vai lançar seu livro de memórias sobre o impeachment de Dilma Rousseff, "Tchau querida", no próximo dia 26, no Leblon.