Créditos da Nota Carioca podem ser abatidos do imposto predial - Divulgação/Prefeitura do Rio

Créditos da Nota Carioca podem ser abatidos do imposto predialDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 25/11/2021 08:00

Segundo a Secretaria municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, comandada por Pedro Paulo, mais de 30 mil imóveis da cidade terão desconto no IPTU do ano que vem, graças aos créditos da Nota Carioca. Para conseguir o alívio no bolso, quem contrata algum tipo de serviço precisa informar o CPF quando a nota fiscal for gerada. Um percentual será transformado em créditos, que poderão ser abatidos do tributo predial no ano seguinte. Em 2021, 43.848 pessoas destinaram quase R$ 5 milhões em descontos no imposto de 2022.