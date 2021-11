Governo do RJ licita reforma de prédio histórico da Fábrica do Conhecimento, em Paracambi - Divulgação/Paulo Spina

Publicado 25/11/2021 11:00

Com 150 anos, o histórico prédio da Fábrica do Conhecimento, que abrigou uma famosa fábrica de tecidos do estado, em Paracambi, no século XIX, vai ser repaginado. A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ), da Secretaria de Infraestrutura e Obras, acaba de licitar a reforma do imóvel.



Com previsão de durar seis meses, a obra de cerca de R$ 1,2 mi promete trazer acessibilidade, novas salas de aula, laboratórios, biblioteca e auditório à construção tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), também vai ganhar um elevador panorâmico e uma escada externa.



Parte do imóvel, hoje, dá lugar ao Polo Cederj Paracambi, administrado pelo Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), que irá financiar a obra.



