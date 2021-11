Sede da Câmara do Rio, que vai discutir o Plano Diretor - Arquivo O Dia

Sede da Câmara do Rio, que vai discutir o Plano DiretorArquivo O Dia

Publicado 26/11/2021 09:00 | Atualizado 26/11/2021 09:16

A comissão especial da Câmara do Rio criada para discutir o Plano Diretor pretende contratar uma instituição para prestar assessoria técnica aos vereadores. E não é para menos. O projeto apresentado pela prefeitura com a estratégia para os próximos dez anos tem mais de 400 artigos. O secretário de Urbanismo, Washington Fajardo, até tentou pressionar os parlamentares para votar o documento ainda no primeiro semestre do ano que vem, mas a turma foi unânime: não vai rolar.

Diferentemente do Plano Diretor de 2011, o que começará a ser debatido com a sociedade após o retorno do recesso agrupa um total de 40 leis em vigor em apenas quatro: o documento em si; o Código Ambiental; o Plano de Habitação; e o Código de Licenciamento e Fiscalização. Além disso, a ideia também é revisar totalmente as leis de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e de Parcelamento de Solo (LPS). As duas são ainda dos anos 1970 e vêm sendo emendadas desde então.

"Decidimos estender o prazo de discussão do projeto de lei do Plano Diretor até o final de 2022. Como ele é muito extenso e envolve muitas discussões, o melhor é conseguirmos garantir a efetiva participação da sociedade civil e garantir a qualidade no debate. É o projeto mais importante desta legislatura", resume Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), presidente da comissão especial.





Deputados de olho no Supera

Demorou, mas finalmente foi instalada a comissão especial que vai passar a lupa no auxílio estadual, o Supera RJ. O colegiado será presidido por Bruno Dauaire (PSC), que vai partilhar a responsabilidade com Renata Souza (PSOL) na vice.

Bolsonaristas chegam ao PL

Com a confirmação do embarque do presidente Jair Bolsonaro no PL, integrantes da base já garantem suas passagens ao partido do centrão. Márcio Labre (PSL) fecha sua filiação na segunda-feira (29) com Valdemar Costa Neto.

Picadinho

O Reality Show Canceladas 2 está na reta final e entregará um prêmio surpresa para uma artista moradora da Zona Oeste.

É neste fim de semana a terceira edição do Viradão Cultural Suburbano, com literatura, muita música... e feijoada.

Hoje, 12h, o Movimento Unido dos Camelôs (MUCA) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) inauguram a Cozinha Solidária na Lapa.