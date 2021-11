Wladimir Garotinho saía de uma reunião no Palácio Guanabara, no início da tarde desta segunda (24), quando teve uma dor torácica. - Foto: Divulgação.

Que boa parte da política fluminense vai estar em Montevidéu, no Uruguai, para ver Flamengo x Palmeiras, amanhã, na Final da Libertadores, todo mundo sabe — aliás, durante a festa, o governo do RJ fica nas mãos do presidente do TJ, Henrique Carlos Figueira, já que Cláudio Castro (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), também vão estar nas arquibancadas uruguaias.

Mas o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD) resolveu se diferenciar.

Em um post no Instagram, ele compartilhou um ofício enviado ao secretário de Administração pedindo que o valor do dia de trabalho desta sexta-feira (26) seja descontado de seu contracheque.

Afinal, ser flamenguista doente não dá direito a licença médica.

Também na publicação, que teve quase 3 mil curtidas até o momento, Garotinho aparece sentado dentro do avião cheio de rubro-negros.

Veja, abaixo, o post: