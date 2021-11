Temporada de cruzeiros começa em 4 de dezembro - Divulgação / www.simples.net

Publicado 28/11/2021 07:00

Na sexta-feira (26), a Secretaria municipal de Turismo fez os ajustes finais para o Rio voltar a receber cruzeiros marítimos. A reunião com representantes de diferentes setores da Ordem Pública afinou o compasso logístico, já que os protocolos sanitários estão definidos — e incluem testagem de turistas e tripulação, além de andar exclusivo para isolamentos e filtros HEPA. No próximo sábado, é esperado o desembarque de 3 mil pessoas no Píer Mauá, no primeiro dos 53 navios estimados para toda a temporada.