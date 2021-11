Cláudio Castro anuncia obras no Hospital de Guarus - Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 30/11/2021 12:00

O governador Cláudio Castro (PL) bem que tentou jogar água, mas a tensão entre o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD) e o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar (SDD), continua em ponto de fervura. Na segunda-feira (29), no evento para comemorar o início das obras no Hospital de Guarus, a menção deputado licenciado causou desconforto visível no palanque.

Clarissa Garotinho e Washington Reis, pré-candidatos ao Senado, por outro lado, trocaram afagos.