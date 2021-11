De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, essa fonte de energia já trouxe ao Brasil mais de R$ 60 bilhões em novos investimentos desde 2012 - Reprodução

30/11/2021

O deputado estadual e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc (PSB), está empolgado com a possibilidade de transformar o documento "Green New Deal Brasil", apresentado por Alessandro Molon (PSB) na COP26, num futuro programa de governo. A dupla, junto com Marcelo Freixo, já apresentou um esboço a Lula (PT). E a ideia é que o plano, de quebra, sirva como ímã para outros líderes de centro-esquerda identificados com a causa — leia-se, Marina Silva (Rede) — se não no primeiro turno, pelo menos no segundo. A iniciativa, desenvolvida depois de um encontro entre Molon e a deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, detalha eixos para o fomento da economia verde no Brasil — e inclui a melodia que embala o sonhos de tantos políticos: criação de empregos. A partir de 2022, serão feitos seminários no Rio e em outros estados para desenvolver os 30 pontos delineados ao longo de mais de 100 páginas.

Sistemas integrados

Os contribuintes vão poder aproveitar as senhas e mecanismos de autenticação da plataforma gov.br (federal) para usar o sistema da Fazenda fluminense. A medida ajuda, por exemplo, quem precisa agendar atendimento.

Proliferação de lixões irregulares

Depois que sua equipe identificou o descarte irregular de lixo em 51 locais espalhados pela Zona Oeste, o vereador William Siri (PSOL) criou a campanha "Alô Prefeitura, aqui tem um lixão". Para fazer sua denúncia, é só clicar aqui





Picadinho

Com Zeca Pagodinho e Elza Soares, a Fundação Cesgranrio instala amanhã, 18h, a Academia Brasileira de Cultura, por Carlos Alberto Serpa.

Hoje, Dia de Doar, a Benfeitoria, de financiamento coletivo, premia quem mobilizar maior número de benfeitores.

Amanhã, a Associação Missão Resplandecer (Amires) faz ação de combate ao HIV, na Praça do Pacificador, em Caxias.

As inscrições para o Circuito Sesc de Corridas vão até quinta-feira. O valor de R$ 20 será revertido para a compra de cestas básicas, doadas a famílias em situação de vulnerabilidade.