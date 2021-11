Canecão: casa de espetáculos em Botafogo já teve sua época de aglomeração com filas e hoje está fechada - Estefan Radovicz

Publicado 30/11/2021 08:00

Fechado desde 2010, o Canecão, tradicional casa de shows da Zona Sul, parece, enfim, ver uma luz se acender na ribalta. Está na pauta desta semana da Câmara do Rio o projeto de lei complementar enviado pela prefeitura para regulamentar a reconstrução do palco histórico. Na Cinelândia, há consenso sobre a necessidade de devolver o equipamento cultural à cidade. O problema é a forma: a oposição quer garantir que o modelo de concessão da UFRJ também sirva a atividades da universidade, e não apenas ao lazer. A Comissão de Assuntos Urbanos vai apresentar um substitutivo — ou seja, um texto novo com várias alterações propostas pelos parlamentares.