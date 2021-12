Alerj vota parecer do TCE sobre contas do governo de 2020 - Alerj

Alerj vota parecer do TCE sobre contas do governo de 2020Alerj

Publicado 01/12/2021 15:05



A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vota nesta quinta-feira (2), o parecer do TCE-RJ sobre as contas do governo do ano de 2020. A reunião vai acontecer na Comissão de Orçamento da Casa.



Em parecer prévio, em junho deste ano, o Tribunal rejeitou as contas fluminenses do ano passado — tanto do período do comando do ex-governador Wilson Witzel (PSC), como do atual, Cláudio Castro (PL).



A decisão pela reprovação foi do conselheiro relator Christiano Lacerda Ghuerren. Na justificativa, ele citou quatro irregularidades e mais de 30 improbidades.

Segundo o TCE, dentre outras irregularidades, o governo não teria agido na legalidade e destinado 25% dos recursos dos royalties à saúde, no ano em que começou a pandemia de Covid-19.