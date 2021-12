Plenário do Palácio Pedro Ernesto - Divulgação

Publicado 03/12/2021 15:23

A Comissão de Orçamento da Câmara do Rio aprovou, na quinta-feira (02), uma emenda à Lei Orçamentária Anual de 2022 prevendo que os salários dos servidores cariocas acompanhem a inflação deste ano. Segundo o Boletim Focus, a projeção é de 10,12% de aumento nos preços.

A proposta original do vereador Lindbergh Farias (PT) era que a recomposição contasse as perdas acumuladas desde fevereiro de 2019, o que chegaria a um percentual de 19,7%. No entanto, a emenda foi negociada para começar a contar a partir de janeiro de 2021.

O parlamentar comemorou a vitória em um áudio que rapidamente já se espalhou pelos celulares dos servidores. Ele também fez um vídeo compartilhado em suas redes sociais, no qual ressalta o papel de Rosa Fernandes (PSC), presidente da comissão, e dos outros integrantes, Célio Lupparelli (DEM) e Márcio Ribeiro (Avante).

"A aprovação dessa emenda é uma mostra do protagonismo da Câmara", comemora ele — ressaltando, no entanto, que a emenda ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Casa.