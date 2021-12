O deputado Júlio Lopes e o Padre Omar - Divulgação

O deputado Júlio Lopes e o Padre OmarDivulgação

Publicado 03/12/2021 20:37

O deputado Júlio Lopes (PP) esteve nesta sexta-feira (03) com padre Omar Raposo, responsável pelo santuário do Cristo Redentor, e com Sávio Neves, gestor do bonde que dá acesso ao monumento, para fechar uma proposta que será apresentada na semana que vem ao ministro do Turismo, Gilson Machado Neto: eles querem permitir que turistas admirem a vista noturna do Rio de quinta a sábado, ampliando o horário de visitação até as 22h. Atualmente, as atividades encerram às 19h.

Para o parlamentar, a mudança tem o potencial de gerar novos empregos e movimentar a economia.

"Essa iniciativa parece uma coisa pequena, mas na verdade irá contribuir muito para a economia. Para se ter uma ideia, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que as visitas ao Cristo representam R$ 1,5 bilhão de impacto financeiro para o estado do Rio de Janeiro. Quanto mais o Cristo recebe visitantes, quanto mais recebe devotos, mais a economia avança e o Rio de Janeiro é abençoado", diz.