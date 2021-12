No centro do Rio um rebocador navega pelas águas da Baia de Guanabara - Daniel Castelo Branco

Publicado 05/12/2021 08:00

A Secretaria municipal de Fazenda contratou duas das mais importantes agências classificadoras de risco de crédito. As autorizações são de R$ 296 mil para a Fitch Rantings Brasil e de R$ 467 mil para a Standard and Poors Ratings do Brasil. A vereadora Teresa Bergher já pediu informações sobre a diferença dos valores, já que os contratos têm o mesmo escopo e prazo. O secretário Pedro Paulo diz que a contratação das agências é fundamental para a cidade conseguir crédito internacional com juros mais baixos.