Romário - Maíra Coelho

Publicado 05/12/2021 07:00

Romário está nadando de braçada nas águas do PL, transformado no novo lago bolsonarista. Muita gente aposta na fritura do Peixe para impulsionar a chapa governista, em uma composição que incluiria oferecer a vaga ao Senado a outro partido. No entanto, o clã tem garantido que só apoia dois candidatos majoritários no Rio: os aspiras à reeleição Cláudio Castro e o Baixinho.